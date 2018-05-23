В Дагестане школьник убил друга арматурой

В Дагестане задержали подозреваемого в смерти подростка: им оказался 17-летний школьник.

Согласно информации следствия, 17-летний парень пришел на вечеринку по случаю дня рождения товарища. Во время праздника ребята изрядно выпили. Между подростком и именинником произошла ссора. В итоге обвиняемый взял в руки часть от арматуры и нанес ему сильный удар в область головы. От тяжелой травмы потерпевший умер на месте происшествия. МВД страны подтвердили факт этого преступления. Обвиняемого задержали. Известно, что правоохранительные органы ведут расследование по делу убийства.

Напомним, что недавно в Дагестане полицейский избил подростка. Сообщают, что подросток сразу не увидел полицейскую машину и уступил дорогу только после того, как сотрудник полиции посигналил. Это разозлило полицейского, из-за чего он бросился парню вслед и избил его. Очевидцы сняли это на камеры мобильных телефонов. В правоохранительных органах заявили, что на обвиняемого было открыто уголовное дело по факту происшествия.