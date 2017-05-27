В Хабаровске "гадалка" сняла порчу и украла 180 тысяч

В Хабаровске правоохранительные органы задержали "гадалку", которая обманула пожилую женщину.

По информации следствия, женщина 44 лет вышла во двор жилого дома, где встретила пенсионерку. "Гадалка" убедила пожилую женщину, что на нее и ее семью наложили порчу. Для того, чтобы "снять проклятие" мошенница попросила все деньги, что есть у пенсионерки, и банку, в которую необходимо налить девять ложек воды. Потерпевшая принесла 180 тысяч рублей, которые сложила в пакет. Затем мошенница сказала ей, чтобы та покрутилась на месте, после чего в глаза женщины начали втирать какое-то вещество, от которого перед ней все "поплыло". "Гадалка" постаралась сразу вырвать пакет с деньгами, однако женщина смогла оказать сопротивление. Мошенница ударила ее несколько раз и забрала деньги.

"Гадалку" задержали правоохранительные органы. Свою вину женщина полностью признала. Суд вынес ей приговор: два года лишения свободы условно.

Напомним, что недавно в Хабаровске мошенники украли около 600 тысяч рублей. Группа мошенников находили людей, которым банки отказывали в кредите. Они предоставляли своим "жертвам" фальшивые документы, а после выдали средств из банка забирали себе половину. Сейчас правонарушителей задержали.