В Тобольске пенсионеры устроили поножовщину ради джин-тоника

В Тобольске пенсионера приговорили к трем годам лишения свободы условно. Пожилого мужчину обвиняют в нанесении тяжелых ранений.

Согласно информации следствия, два пенсионера находились в специализированном интернате. Один из них сидел у себя в комнате и пил джин-тоник, когда его товарищ попросил поделиться. Пенсионер налил немного напитка другу, когда тот стал требовать еще больше и толкнул его. Тогда пожилой мужчина схватил в руки нож и ударил нападавшего в живот. Пострадавшего отправили в больницу с тяжелым ранением в области брюшной полости, после чего отправили его на необходимую операцию. Обвиняемый лишь частично признал свою вину в случившемся. Он заявил, что если бы на него не напали, то он не взял бы в руки нож. Против владельца джин-тоника открыли уголовное дело.

Напомним, что недавно в Пензе пенсионерка украла у пожилой женщины деньги. По словам потерпевшей, она оставила свой кошелек на улице без присмотра. Почти сразу же она вспомнила о нем, но выяснилось, что его уже украли. Правоохранительные органы нашли подозреваемую: ею оказалась пенсионерка, которая воспользовалась чужой рассеянностью и присвоила себе деньги. Полиции она призналась и в ее отношении возбудили уголовное дело.