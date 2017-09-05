В Азии мужчины вынесли девушку из бара, чтобы изнасиловать и убить

В Азии во время трансляции Лиги Чемпионов девушка из Таиланда стала жертвой четырех мужчин.

По информации следствия, 21-летняя девушка отдыхала с подругами в баре, где они просматривали трансляцию Лиги Чемпионов. К их компании присоединились несколько мужчин. По словам подруг жертвы, они подумали, что мужчины знакомы с потерпевшей, к тому же девушка не выглядела пьяной. В итоге молодая девушка осталась наедине с незнакомцами в баре. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как четверо мужчин выносили девушку из бара. Предполагают, что ей в напиток подсыпали наркотическое вещество.

В ночь происшествия 21-летнюю девушку нашли мертвой со следами насильственной смерти. Эксперты считают, что она стала жертвой изнасилования, после чего она умерла от жестокого избиения. Мужчин, с которыми убитая находилась в баре, нашли и задержали. Своей вины они не отрицали. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Напомним, что недавно в Британии 11-летний мальчик изнасиловал 7-летнего соседа. По словам матери ребенка, ее 7-летний сын вернулся домой весь потрепанный и напуганный. 11-летнего насильника уже задержали. Родители обратились за помощью к психологам.