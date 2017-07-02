Новость об этом сообщил президент страны Джимми Моралес в правительственном аккаунте на просторах социальной сети Twitter.

В Гватемале объявлен трехдневный траур в связи с извержением вулкана Фуэго. В своем сообщении Джимми Моралес отметил, что случилась "непоправимая потеря человеческих жизней". Согласно последним данным, погибли порядка двадцати пяти человек. Из-за опасной ситуации сразу в нескольких городах был объявлен "красный", самый высокий уровень тревоги.

Помимо прочего, СМИ передают данные об общем числе пострадавших из-за чрезвычайной ситуации. Это число почти достигает трехсот человек. Тем не менее, угроза извержения все еще остается, так что жизни еще миллиона человек находятся в опасности.