Корреспонденты местных изданий передают об одном погибшем в ходе инцидента. Им стал пилот воздушного судна.

Крушение легкомоторного самолет‍а произошло в Волгоградской области. Подробности трагической новости сообщают отечественные СМИ. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован сегодня, 4 июня. Пилот самолета поднял его в воздух, чтобы проводить сельскохозяйственные работы. Спустя некоторое время очевидцы заметили, как самолет упал на землю. Из-за этого произошло его возгорание.

В местном управлении службы МЧС уточняют, что по ходу несчастного случая пострадал лишь один человек. В месте, куда он упал, не было других людей, а также не находилось никаких построек.