«Опасность пранков для YouTube»: Американский пранкер Араб Энди пойдет под суд из-за шутки про бомбу

Джаммал Харраз, который более известен под псевдонимом Араб Энди, зарабатывает на жизнь различными шутками с имитациями звуков. Однако из-за последнего пранка известный видеоблогер был арестован и пойдет под суд.

Издание The Washington Times сообщило о том, что сотрудники правоохранительных служб США обвиняют американского пранкера в том, что он угрожал окружающим террористическим актом. Соответствующая видеозапись появилась на его YouTube-канале.

На видео видно как Араб Энди говорит студентам, находящимся в кафе, что он одел «пояс шахида», после чего парень включил на телефоне соответствующую аудиозапись, на которой было слышно, как тикает бомба, а потом она взрывается. Происходящее вызвало у посетителей кафе панику. Они начали разбегаться кто куда. Кто-то даже успел включить пожарную тревогу.

По словам задержанного, он зарабатывает на жизнь тем, что делает различные видеоролики с розыгрышами. Аудиозаписи ему присылают подписчики, которые потом платят ему за видеоролики. Араб Энди даже не ожидал, что этот розыгрыш приведет к подобной реакции.

Сейчас парень находится под стражей. Из-за его шутки про бомбу он обвиняется в том, что угрожал минированием. Его залог составил $75 000.