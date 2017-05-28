«Трагедия в северной столице»: Молодая мать вместе с ребенком выпала из окна 23 этажа

Инцидент произошел 3 июня в вечернее время суток. Из окна дома №8 на проспекте Маршала Блюхера с 23 этажа выпало 2 тела. Молодая мать не выжила, о состоянии ребенка информации нет.

Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники спасательных служб, однако они не смогли предотвратить трагедию, которая не оставила равнодушными жителей северной столицы.

Медики сообщили о том, что упавшая женщина при падении получила травмы, которые были не совместимы с жизнью, поэтому скончалась сразу же. На счет 2-летнего ребенка пока что никакой информации нет. Однако очевидцы говорят, что после падения с такой высоты ребенок получил серьезную травму и вряд ли останется жив.

На данный момент на проспекте Маршала Блюхера работают спасатели, сотрудники «скорой помощи» и полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину произошедшего и все обстоятельства несчастного случая.