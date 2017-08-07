Канадский фестиваль мясных ребер закончился печально, 4 человека ранены

В городе Пикеринг, что расположен в провинции Онтарио, прошел ежегодный фестиваль еды. Однако для некоторых он закончился печально. Посреди ночи канадцы услышали звуки стрельбы. 4 человек госпитализировали.

В полицейском управлении муниципалитета Дарем сообщили о том, что выстрелы послышались 2 июня, когда на часах было примерно 23:00. По московскому времени это 6 утра 3 июня. В это время проводился канадский фестиваль мясных ребер.

Органы правопорядка рассказали о том, что несколько прозвучавших выстрелов были не случайны и полиция начнет расследовать факт преступления.

От огнестрельных ранений пострадало четверо. Трое пострадавших мужчин были найдены врачами на месте преступления. Медики увезли их из фестиваля на машине «скорой помощи», еще один раненый сам пришел в клинику, чтобы получить медицинскую помощь. Врачи утверждают, что на данный момент жизни раненых ничего не угрожает.