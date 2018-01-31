Николай Соболев находится в больнице с черепно-мозговой травмой после избиения

На официальной странице видеоблогера в социальной сети «Вконтакте» была опубликована запись, в которой Соболев рассказал о том, что не сможет сегодня выйти в эфир и снять видео, потому что находится в больнице.

Николай Соболев сообщил, что ночью на него было совершено нападение недалеко от студии, в которой он занимается записью и монтажом своих видео для YouTube. В результате избиения блогер попал в больницу. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму. Помимо этого его также лечат от легкого сотрясения мозга. Сейчас Соболеву уже лучше. По его словам, медики в скором времени уже отпустят его домой.

Пока что подтверждений нападения на Соболева нет, однако на просторах интернета появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, где несколько человек избивают какого-то молодого человека. Жертва нападения закрывает лицо руками, так что невозможно понять кто это.

Между тем, ночью со 2 на 3 июня также был избит спортивный журналист Егор Погорелов. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.