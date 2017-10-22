Полиция Москвы опровергла сообщения о захвате заложников в Люблино и мужчине с мачете

В воскресенье, 3 июня, полиция Москвы отправилась в Люблино для того, чтобы проверить информацию по факту заложников и разгуливающего по району мужчины с мачете. Выяснилось, что звонок оказался ложным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Люблино прогуливался мужчина с мачете и совершал нападение на случайных прохожих, а после захватил двух заложников и спрятался с ними в подъезде. Сотрудники полиции отправились на вызов для того, чтобы проверить информацию о захвате заложников на юго-востоке столицы.

Как оказалось, никакого мужчины с мачете не существовало, в полицию со скуки позвонили местные пьяные жители. Теперь их могут привлечь к административной ответственности за ложный вызов.