Толпа немцев набросилась на полицейских в Германии, задержано 80 человек, 15 полицейских пострадали

В городе Дармштадт прошел самый крупный музыкальный фестиваль в федеральной земле Гессен. Однако ночь после его окончания не для всех выдалась хорошей.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июня. Толпа разъяренных немцев набросилась на полицейских. Известно, что нападение сопровождалось выкрикиванием лозунгов против органов правопорядка, а сами нападавшие были в нетрезвом состоянии. На некоторых нападавших были маски.

Полицейские вызвали подкрепление, однако после их приезда в стражей правопорядка начали лететь бутылки, агрессия со стороны толпы немцев не прекратилась, а даже увеличилась.

Сотрудники правоохранительных органов Германии сообщили, что после инцидента полиция провела задержание 80 человек. В результате стычки 15 полицейских пострадали. Полиция пока что не выяснила причины нападения, так что правоохранительные органы продолжают расследование мотива преступления.