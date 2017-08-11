В Берлине сотрудник полиции начал стрелять по людям в Кафедральном соборе

Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что сейчас выясняется вся информация по факту произошедшего.

Как стало известно масс-медиа, в воскресенье, 3 июня, в Берлине сотрудник полиции по непонятным пока причинам открыл стрельбу в Кафедральном соборе. В результате произошедшего травмы получили два человека, о состоянии их здоровья в настоящий момент ничего не сообщается.

СМИ сообщают о том, что на место происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также то, по какой причине правоохранитель начал стрелять по людям в Кафедральном соборе Берлина.