Квартиру задержанного главреда "РИА Новости" Вышинского обокрали в Киеве

Об этом прессе сообщил адвокат задержанного главреда портала "РИА Новости Украина" Андрей Доманский. В настоящий момент произошедшим занимаются стражи правопорядка.

Как стало известно, в воскресенье, 3 июня, неизвестные пробрались в квартиру задержанного главного редактора портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в Киеве. Его супруга рассказала о том, что грабители оставили жуткий беспорядок, перевернули всю квартиру и прямо с "корнями" повырывали все ящики из шкафов.

В настоящий момент остается неизвестным, что искали и что похитили грабители. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Напомним, ранее МИД РФ потребовал, чтобы власти Украины освободили Вышинского, задержанного 15 мая, а также сняли с него все надуманные обвинения.