В Ленобласти нашли труп мужчины со строительной пеной во рту и глазах

Мертвое тело неизвестного мужчина обнаружили 2 июня в городе Пушкин, у мужчины не было глазных яблок, его рот был залит монтажной пеной. Личность погибшего пока что установить не удалось, на вид ему было около 60 лет.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники из полиции, в Пушкине нашли труп мужчины. На погибшем отчетливо видны следы пыток, так что версия о случайной гибели мужчины не рассматривается. По данным, у погибшего не глазных яблок. Во рту и глазницах мужчины застывшая строительная пена.

По мнению полицейских, неизвестный человек стал жертвой пыток. Личность мужчины пока что не установили, при нем было документов и телефона. Судя по виду, пишут местные информационные издания, погибшему было около 60 лет.

Подробности шокирующего происшествия уточняются. Труп мужчины, чей рот и глаза были залиты пеной, обнаружили за домом, расположенным на Ленинградской улице. Официальных комментариев представители полиции пока что не предоставляли.