В Новосибирске после "убийственной вечеринки" с пенсионеркой мужчина выпал из окна

По некоторым данным, мужчина попытался спуститься из окна по простыням, однако не удержался и рухнул на бетонный козырек подъезда. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются следователи.

Как стало известно, в субботу, 2 июня, в Новосибирске произошел довольно странный инцидент. Так, ранним утром из квартиры дома по улице Кошурникова по простыням начал спускаться 40-летний мужчина, однако не удержался и упал вниз. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и сотрудников полиции, предоставив им возможность разобраться в произошедшем.

Так, как оказалось, мужчина снимал комнату в квартире у 70-летней пенсионерки, с которой потом в течение нескольких дней распивал спиртные напитки. В результате такой "убийственной вечеринки" пожилая женщина скончалась, а квартиросъемщик по каким-то причинам решил покинуть жилье не через дверь, а через окно.

Так, он связал шнур от пылесоса с простынями и попытался слезть, однако что-то пошло не так и мужчина упал на бетонный козырек подъезда. Прибывшие медики диагностировали у него переломы ног и таза, после чего отправили в больницу. Правоохранители нашли в той самой квартире тело пенсионерки, которое сейчас отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.