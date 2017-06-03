«Осторожно! Лже-сотрудники ГИБДД»: Петербуржцы дали взятку ненастоящим полицейским

Сотрудники правоохранительных служб объявили в розыск одну из служебных машин, на которой были замечены мошенники.

Автомобиль, о котором идет речь, имеет регистрационные номера «О 22-1678». По информации правоохранителей, злоумышленники орудуют на улицах Петербурга на протяжении нескольких недель. За это время их видели в Ломоносове, Петергофе, на улице Шпалерной, а также на Вознесенском проспекте.

Десятки петербуржцев уже пострадали от рук мошенников. Многие водители обратились в полицию. По словам пострадавших, за «недорогие» нарушения они дали взятку от 15 000 рублей. В полиции сообщают, что подобные случаи не редкость и происшествия связаны с ненастоящими полицейскими.

Лже-сотрудники ГИБДД останавливают водителей за различные нарушения. К примеру, выезд на встречную полосу или пересечение сплошной линии. После того, как их остановили, петербуржцы подвергаются действиям мошенников, которые предлагают им решить все мирным путем и намеренно завышают цены. Сотрудники правоохранительных служб настоятельно рекомендуют питерским водителям быть бдительными и осторожными, чтобы не лишиться крупной суммы денег.