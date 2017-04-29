В Москве неизвестный с мачете напал на прохожих и взял заложников

Об этом в полицию сообщила находившаяся неподалеку девушка. В настоящий момент неизвестно, на самом ли деле по Люблино разгуливал маньяк.

Как стало известно, буквально недавно сотрудникам правоохранительных органов сообщили о том, что по Москве в районе Люблино разгуливал мужчина с мачете. В какой-то момент он начал бросаться на прохожих, а затем схватил двух человек и заперся вмести с ними в подъезде.

Перепуганная очевидица тут же позвонила стражам порядка и сообщила о произошедшем. В настоящий момент по факту данного инцидента ведется проверка, выясняется, на самом ли деле по Москве разгуливал вооруженный мачете мужчина. Сотрудники полиции уже отправились на место происшествия для уточнения и проверки поступившей к ним информации.