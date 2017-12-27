«В птичку врезались»: Турецкий самолет вернулся обратно в Стамбул

Пассажиры из рейса J2-080 не смогли вовремя прилететь в Баку и вернулись обратно в точку вылета, поскольку самолет столкнулся с птицей во время перелета.

Из-за того, что воздушное средство для перелетов врезалось в птицу, командир авиалайнера решил, что дальнейшее передвижение может быть опасно для пассажиров самолета и вернул пассажирский лайнер обратно в аэропорт Ататюрк в Стамбул.

При данном происшествии никто не пострадал, однако пассажиры из рейса Стамбул-Баку будут лететь в место назначения на другом самолете. На время ожидания их обеспечивают всем необходимым.

В свою очередь, представители авиакомпании AZAL извинились перед пассажирами за то, что их самолет принес такое неудобство.