В Таиланде умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов

Когда зоологи старались помочь умирающему дельфину, его вырвало пятью пакетами. В его желудке нашли 8 килограмм пластиковых пакетов, шансов на жизнь у несчастного морского обитателя попросту не оставалось.

Как сообщило издание The Independent, в южной части Таиланда погиб черный дельфин, причина его смерти – пакеты, которые тот проглотил. По словам биолога-океанографа Тона Тамронгнавасавата, из-за пакетов у морского млекопитающего не осталось возможности есть.

Как указал эксперт, если в желудке находится 80 пакетов, то уже можно считать, что организм мертв. Пакеты застряли и заблокировали горло и желудок дельфина, он не мог глотать и переварить пищу. Общественные организации и неравнодушные пользователи Сети уже стали писать о том, что с проблемой загрязнения океанов нужно срочно бороться.

По данным, каждый год в Таиланде гибнет более 300 морских жителей, черепахи, дельфины и киты в их числе. Если меры по борьбе с пластиком и загрязнением не будут приняты в ближайшее время, то уже через 10 лет в мировом океане утроится количество мусора.

Черный дельфин, или гринда, является дружелюбным морским млекопитающим, живущим в стаях. Представители данного вида дельфинов могут весить до 3 тонн и достигать в длину более 8 метров.