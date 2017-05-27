В Петербурге таксист с другом изнасиловали женщину, заманив ее в лес комплиментами

Ночью 3 июня 43-летняя женщина очнулась на трассе во Всеволожском районе Петербурга, ее изнасиловали двое мужчин. Таксист и его друг надругались над своей жертвой, после чего вывезли ее на трассу и выбросили из машины.

Как сообщают местные СМИ, женщина находилась возле своего дома в Красносельском районе города. Там она встретила неизвестного ей таксиста, который предложил ей познакомиться. Мужчина сделал женщине много комплиментов и уговорил ее поехать прогуляться в парк Ленобласти.

Заманив ее в лес, мужчина продолжил обольщать женщину. Он уговорил ее на близость, как тут к ним вышел еще один мужчина. Два друга по очереди изнасиловали женщину, а затем усадили ее в автомобиль и вывезли на трассу.

Пострадавшая находилась в бесчувственном состоянии, ее бросили на дороге. Женщину заметил проезжающий мимо человек. Он помог пострадавшей позвонить в полицию. Сейчас полицейские ищут насильников женщины и проводят проверки. Официальных комментариев по факту случившегося в полиции пока что не давали.