Агент ФБР обронил свое оружие на танцполе и выстрелил в человека

В социальной сети Twitter появилась видеозапись, на которой видно танцующего мужчину, который зажигает на танцполе, делает сальто, а потом стреляет в одного из зрителей.

Инцидент произошел в одном из баров в Денвере. Во время сальто мужчина случайно обронил оружие. Как оказалось, оно не стояло на предохранителе. Танцор случайно нажал на курок и пистолет выстрелил. В результате пострадал один из зрителей. Сам стрелявший сразу же сбежал из здания.

Немного позже выяснилось, что преступник работает агентом ФБР. Сотрудники правоохранительных служб проводят расследование и выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что жизни пострадавшего зрителя на данный момент ничто не угрожает.