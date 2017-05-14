В Саратове коммунальщики чуть не убили водителя иномарки деревом

Сотрудники коммунальных служб едва не обрушили спиленное дерево на проезжающую мимо иномарку. По счастливой случайности, водителю удалось затормозить в нескольких сантиметрах от места падения.

Как стало известно, в воскресенье, 3 июня, на улице Мичурина около дома № 112 сотрудники коммунальных служб убирали старое дерево. Они не оградили территорию, на которой может рухнуть поваленный ствол, кроме того, один из коммунальщиков стоял прямо на проезжей части, не соблюдая правил безопасности, а двое других пытались спилить дерево.

В какой-то момент ствол, длиной в 3-4 метра, начал падать на проезжую часть, как раз в то время, когда по дороге ехала иномарка. Водитель, заметив падение дерева, быстро сориентировался и затормозил буквально в нескольких сантиметрах от места обрушения ствола, а один из рабочих попытался оттолкнуть уже падающее дерево в другую сторону от машины.

К счастью, трагедии удалось избежать, ведь судя по траектории падения дерева, если бы водитель не затормозил, то халатность сотрудников коммунальной службы лишила бы его жизни.