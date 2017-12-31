Главврач ЦРБ и депутат Вологодской области переодевался в женщину и снимал порно

Отмечается, что главврач, а по совместительству и депутат Земского собрания, переодевался в женщину и снимал порноролики. Отснятые материалы он распространял в Сети, за что и был задержан.

Как стало известно, сотрудники полиции задержали главврача центральной районной больницы Вологодской области за съемку и распространение порнографических фильмов. Как удалось выяснить, мужчина переодевался в женскую одежду, после чего снимал себя на видео и данные ролики продавал в Сети.

31 мая об этом стало известно, а уже 1 июня сотрудники полиции провели обыски в квартире и рабочем кабинете подозреваемого. В настоящий момент главврач дает признательные показания, до судебного заседания его отпустили под подписку о невыезде. Ведется дальнейшее расследование.

Примечательно, что подозреваемый в распространении порно является не только главврачом ЦРБ Вологодской области, но и занимает должность депутата Земского собрания.