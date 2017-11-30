В Москве в камере хранения «Пятёрочки» были обнаружены три поросёнка

В супермаркете сети «Пятёрочка» в Москве была обнаружена самая неожиданная находка в камере хранения. В шкафчике сидели три поросёнка, оставленные неизвестным местным жителем, как сообщает HotGeo.

По словам автора публикации, это является «самой доброй в мире закладкой». Очевидец зашёл в супермаркет, подойдя в камерам хранения. Из одного из шкафчиков вдруг показалась часть свиного пятачка. По мере приближения к кабинке стало ясно, что там целых три поросёнка. Подписчики группы «ВКонтакте», где и показали ролик о происходящем в «Пятёрочке», сначала решили, что там щенки. Однако потом поняли, что неизвестный житель Москвы оставил в шкафчике поросят.

Сделано это было, вероятно, потому что в супермаркете нельзя быть с животными. Некоторые заявили, что так обращаться с поросятами жестоко. Другие возразили – если бы животным было больно, они издавали бы какие-то звуки и во время съёмки, а не просто показывали пятачки. Соответственно, камеру хранения можно сравнить со стандартной переноской для питомцев.