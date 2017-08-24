В Киргизии в ДТП погибла "Миссис мира-2018" Сания Шакирова

Отмечается, что водитель такси внезапно на высокой скорости врезался в стену кладбища, Сания Шакирова получила травмы, не совместимые с жизнью. У погибшей "Миссис мира-2018" дома остались трое маленьких детей.

Как стало известно, в Киргизии поздним вечером в субботу, 2 июня, Сания Шакирова на такси проезжала неподалеку от села Чок-Тал. Внезапно водитель начал терять управление, не смог вернуть контроль, резко вывернул руль и врезался в кладбищенскую стену. "Миссис мира-2018" погибла на месте происшествия от полученных травм, водитель и еще один пассажир такси доставлены в больницу, сейчас за их жизнь борются врачи.

Отмечается, что у 30-летней Сании Шакировой остались трое маленьких детей, которых она воспитывала без мужа и помощи родственников. В настоящий момент неизвестно, что будет с детьми, смогут ли их забрать родители "Миссис мира-2018".

По факту произошедшего ведется проверка, выясняется, почему таксист потерял контроль над управлением и что могло спровоцировать ДТП.