В Башкирии в ДТП с КамаЗом у легковушки срезало крышу, водитель погиб

Сообщается, что «Лада Калина» на полной скорости влетела под разворачивающийся КамаЗ, в результате чего водитель легковушки погиб, его пассажир получил травмы.

Как стало известно, ранним утром на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Отмечается, что водитель «Лады Калины» на огромной скорости двигался по трассе и внезапно влетел в КамаЗ, который разворачивался на повороте. В результате произошедшего у легковушки, словно опасной бритвой, срезало крышу, после чего машину выбросило в кювет.

Погиб 26-летний водитель «Лады Калины», его 18-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. 59-летний водитель КамаЗа отделался только легким испугом, никаких травм у него не обнаружено.

По факту произошедшего ведется проверка, сотрудники ГИБДД ищут виновника ДТП.