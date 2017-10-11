На Сахалине вспыхнуло два пожара в лесном массиве

Площадь возгорания достигает уже более 20 гектаров. На месте происшествия работают более 20 сотрудников пожарной службы и 5 единиц техники.

Как стало известно, в воскресенье, 3 июня, на Сахалине в лесном массиве около села Тунгор произошел пожар. Огнем охватило два участка лесного массива в Охинском районе. Как сообщается, площадь возгорания одного из участков достигла уже более 20 гектаров, второй же пожар охватил пока только 0,3 гектара леса.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники пожарной службы, также в тушении задействована специализированная техника. О пострадавших и погибших во время возгорания ничего не сообщается, пожарные до сих пор пытаются локализовать возгорание.