Пропавшую в Кузбассе 7-летнюю девочку нашли мертвой в старом холодильнике

Следователи полагают, что ребенок скончался в результате игры, однако будут отрабатываться все возможные версии произошедшей трагедии. В настоящий момент следователи намерены провести процедуру опознания тела ребенка.

Как сообщалось ранее, в Кузбассе, 29 мая в микрорайоне Чертинском Белова пропала 7-летняя девочка. По предварительным данным, она вышла из дома примерно в 15:00 по местному времени и больше не вернулась. В поисках малышки участвовали более 1000 человек, и только в воскресенье, 3 июня, удалось ее обнаружить.

Тело пропавшей девочки нашли в старом сломанном холодильнике на улице, родственников пригласили на опознание ребенка. В настоящий момент следователи полагают, что девочка во время какой-то игры решила залезть в старый холодильник, а потом не смогла открыть дверь изнутри и скончалась.

Сейчас это считается основной версией, однако следователи будут отрабатывать и другие предположения по факту произошедшего.