Грузинский город под угрозой затопления: была объявлена эвакуация

Сегодня часть Грузии пострадала от серьёзного паводка. Известно, что один из грузинских крупных городов Рустави находится под сильным влиянием атмосферных осадков, а именно дождя, что может привести к затоплению.

Помимо этого, ситуация усложняется камнепадом, который перекрыл каналы водостока. Вследствие этого вода начала затапливать город. Центральные улицы парализованы, ровно как подвальные помещения и нижние этажи большинства построек. Также по городу невозможен проезд любого общественного транспорта и автомобилей, в том числе грузовых.

По предварительным данным, были вызваны спасатели из Тбилиси для откачки лишней воды, объявлена эвакуация местных жителей.

Напомним, в это же время в столице Грузии продолжается бессрочная акция протеста, участники которой требуют полной отставки правительства. Это связано с зимним убийством шестнадцатилетнего парня, убийцы которого так и не были найдены. После отставки главного прокурора Грузии население требует полной смены аппарата власти.