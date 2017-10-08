У коммерческой фирмы украли почти три миллиона рублей через окно

В представительстве одной из московских коммерческих фирм сегодня стало известно о похищении 2,8 миллиона рублей. Сообщается, что генеральный директор компании по приходу утром в офис обнаружила крупную финансовую пропажу.

Стражи правопорядка, которые приехали практически сразу после звонка, зафиксировали незаконное проникновение преступника в помещение, сломав раму одного из окон. После того, как злоумышленник влез в кабинет, он взломал сейф с деньгами и забрал всё содержимое. Началось расследование и поиск грабителя. Против него возбуждено уголовное дело с обвинением в краже.

Ранее сообщалось о поимке воронежскими правоохранителями преступницы, которой инкриминируют ограбление нескольких квартир в четырёх областях России. Преступница, не взламывая замки, заходила в квартиры с незакрытой входной дверью Общая сумма хищений составляет триста тысяч рублей. Девушка добровольно призналась в содеянных кражах.