В Барнауле мужчина висел на окне, брал в заложники бабушку и требовал самолет с деньгами

Инцидент случился 2 июня в барнаульском доме на улице Георгия Исакова, сначала мужчина висел на окне и жаловался на «Андрюху», который хочет его убить. Затем он заявил, что берет в свои заложники бабушку и требует за нее выкуп.

Как сообщается, серию неадекватных поступков барнаулец начал с «висения» на окне. Он зацепился за подоконник и, держась руками, свисал вниз. Все это действие происходило на уровне третьего этажа. Мужчина рассказывал соседям о том, что «Андрюха» хочет его убить.

Затем, когда к месту инцидента приехали врачи и полицейские, мужчина залез обратно в квартиру. Оттуда он сообщил, что берет в заложницы пожилую женщину. Мужчина закрылся в квартире с бабушкой и стал требовать выкуп в виде самолета и денег.

Полицейские пытались говорить с мужчиной через дверь. После непродолжительных переговоров он все-таки открыл квартиру и был задержан. Бабушке, которую тот взял в заложники, срочно потребовалась помощь врачей. Пожилой женщине стало плохо от всего происходящего, ее «откачивали» медики. Официальных комментариев по случившемуся инциденту в полиции пока что не давали.