В Химках эвакуировали торговый центр из-за сигареты

Торговый центр «Мега-Химки» едва не загорелся вследствие пренебрежения техникой безопасности в здании.

Так, сотрудники подтвердили факт эвакуации всех присутствующих и рассказали, что данная предосторожность была необходима из-за появления дыма от выброшенного окурка в туалете. Известно, что о жертвах и пострадавших не сообщается. После проверки центра пожарными и спасателями было дано разрешение вернуться внутрь как сотрудникам, так и посетителям.

На данный момент заведение работает в обычном режиме. Сообщается, что после инцидента правоохранительные органы никого из посетителей не арестовали и не оштрафовали.

Ранее стало известно, что научно-развлекательный центр в Иркутске после вчерашнего происшествия, в котором пострадали дети, временно приостановил свою работу до окончания следствия. Восемь детей от 5 до 13 лет получили ожоги и были доставлены в больницу для прохождения лечения и дальнейшей реабилитации.