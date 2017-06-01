В Тольятти 15 детсадовцев наелись гидрогелиевых шариков

Проблема таких шариков заключается в том, что они впитывают влагу и увеличиваются в несколько раз. Детей отвозили в больницу, но, как сообщили в региональном управлении СК, их уже отпустили домой.

Как сообщается, минувшая пятница закончилась для детей из тольяттинского детского сада госпитализацией. Появилась информация о том, что воспитанники дошкольного учреждения съели гидрогелиевые шарики. Суть такой игрушки проста: шарики впитывают влагу и увеличиваются в несколько раз. Из-за того, что шарики, которые могли оказаться внутри детей, могли расшириться, юным ребятам понадобилась помощь врачей.

В больницу попали 15 детей возрастом от 3 до 3,5 лет. В больнице врачи провели обследование, в ходе которого было установлено, что часть детей могла вообще не проглотить шарики. Другая же часть детсадовцев могла съесть незначительное количество шариков. Если дети съели мало таких изделий, то их здоровью ничего не угрожает. Сейчас их уже отпустили домой.

Однако, инцидент на этом исчерпан не был. В следственном комитете заинтересовались случившемся и инициировали проверки. Как отмечают в ведомстве, после расследования будет известно о том, какое по факту случившегося примут процессуальное решение.