В Петрозаводске гражданин грозился подорвать гранату на автовокзале

2 июня в столице Карелии мужчина пришел в заведение и заявил о намерении устроить взрыв. Пресс-служба МЧС поведала о некоторых подробностях.

Около 15 часов пополудни правоохранители Петрозаводска были вынуждены принимать экстренные меры в связи с неадекватным поведением одного и посетителей автовокзала. Он кричал, что подорвет гранату, лежащую в пакете.

К месту происшествия прибыли пожарные, полицейские и некоторые спецслужбы. Здание вокзала было оцеплено, а проезд к нему - заблокирован. В итоге ситуация разрешилась без жертв. Гражданина задержали и досмотрели. Граната оказалась муляжом.