«Нечем их кормить»: В Москве мужчина выбросил с 16-го этажа кота и убил кошку

Инцидент случился в микрорайоне Отрадное, в доме на улице Санникова. 34-летний мужчина на момент случившегося был пьяным, выброшенный и окна кот выжил, сейчас он находится у других людей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина убил кошку сиамской породы. Более того, он выбросил кота по кличке Рыжик с 16-го этажа. Животное, выброшенное из окна, смогло выжить. Его спасли люди, живущие в том же доме, где живет предыдущий владелец кота. Соседи не захотели оставлять кота на улице и решили дать ему шанс на счастливую жизнь. О происшествии соседи сообщили в полицию.

Прибывшим полисменам мужчина пояснил свои жестокие поступки отсутствием средств на содержание животных. Из-за того, что мужчине было нечем кормить котов, он решил убить их негуманными методами. Против него возбудили уголовное дело, мужчина подозревается в жестоком обращении с животными.

По данным, наказание по такой статье предусматривает тюремный срок от 3 до 5 лет. Также возможны исправительные работы, которые по решению суда могут продлиться до 2 лет. Помимо этого, по данной статье возможно еще и штрафное взыскание размером от 100 до 300 тысяч рублей.