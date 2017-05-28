Погребение заживо: спасатели отрыли рабочего, едва не умершего под обвалом в Саратове

2 июня местный житель целиком оказался под землей во время проведения хозяйственных работ на одном из частных участков. Подробности инцидента рассказал Юрий Юрин, глава Службы спасения Саратовской области.

По данным организации, рабочий вместе с коллегами рыл технический колодец на Усть-Курдюмской. Для выполнения задачи, он спустился в яму поблизости от канализации, где внезапно произошел обвал почвы. В тот момент мужчина находился на глубине выше человеческого роста и был полностью засыпан землей.

К месту происшествия по вызову прибыли спасатели, которые успели отрыть пострадавшего. Он сумел пережить погребение заживо. Едва не умершего жителя Саратова госпитализировали с повреждениями головы, ног и грудной клетки.