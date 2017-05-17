В Москве снова превышен уровень сероводорода в воздухе

Сегодня стало известно о том, что в одном из районов Москвы концентрация сероводорода в воздухе вновь превысила норму, теперь уже в три раза.

От местных жителей поступают многократные жалобы о неприятных запахах на улице – принюхавшись, можно услышать тухлые яйца и гарь. Подобная концентрация является небезопасной для простых жителей, особенно для пожилых людей, беременных и детей.

Напомним, сероводород – это бесцветное вещество в состоянии газа, который обладает запахом протухшего куриного яйца. При нахождении на территории с большим содержанием вещества в воздухе в организме человека накапливаются крайне опасные токсины. Главными симптомами интоксикации сероводородом являются головная боль, тошнота и головокружение, а также вещество может привести к отёку лёгких и в итоге к летальному исходу.