СМИ: в Иране разбился военный самолет

Об этом сообщает иностранное издание Sky news Arabia. Военный самолет ВВС Ирана рухнул в центральной части страны, рядом с городом Исфахан.

Как сообщается, 2 июня в районе иранского города Исфахан потерпел крушение самолет ВВС страны. Информация о причинах крушения пока не сообщается. Также не известно, если ли погибшие или пострадавшие. Детали и подробности случившегося уточняются.

Официальных комментариев власти Ирана пока не давали. Информация о крушении появилась в ряде иранских СМИ, в Сети уже стали публиковаться снимки с места происшествия. В Twitter-аккаунтах различных изданий и новостных компаний появляются первые фотографии, однако деталей происшествия не сообщают.