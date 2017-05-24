В Беларуси вороны стали чаще нападать на людей

Сеть заполонили видео, демонстрирующие, что в Беларуси лучше сторониться деревьев, облюбованных воронами. Так, в городе Солигорск уже трижды эти птицы бросались и гнались за людьми, как сообщает HotGeo.

Это было зафиксировано камерой наблюдения местного парка. Характерно, что вороны стали нападать не в одиночку, а по нескольку особей. Они резко летели прямо на прохожих, намереваясь клюнуть, и люди спасались, закрывая голову сумкой. Птицы от этого только злились, и они гнались «жертвами», пока те не уходили с тропинки, находящейся рядом с понравившимся воронам деревом. Почему птицы решили нападать на приближающихся к интересующему дереву людей, не понятно.

Интересно, что если по тропинке шли несколько человек, птицы бросались только на одного, а другого и не пытались трогать. Есть вероятность, что это попытка защиты своей территории или страх людей. Стоит отметить, что о подобном в других странах не известно. Впрочем, пользователи Сети не исключили вероятность «всемирного вороньего флешмоба», предсказав, что не только в Беларуси придётся спасаться от агрессивных птиц.