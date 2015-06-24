В США подросток застрелил членов семьи из-за подарка на Рождество

В США уже два года длится дело о подростке, который застрелил мать и младшего брата. Причиной убийства стал пылесос, который мальчику подарили на Рождество.

Из информации, которую предоставила Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры штата Пенсильвания, становится ясно, что к старшему ребенку в семье относились хуже, чем к его брату. В то Рождество подростку было всего 14, но ему подарили пылесос и тряпку, тогда как его 8-летний брат получил поездку в Диснейленд. Старший ребенок должен был остаться дома и провести уборку, в то время как младший брат с матерью отправились в Диснейленд. Такое отношение разозлило мальчика, и он решил застрелить мать и брата из ружья. Психолог подтвердил, что действия родителей были недопустимыми, и что ребенок находился в стрессовой ситуации на момент совершения преступления.

На данный момент подростку 16 лет, однако, его отец, которого сын не тронул, добивается того, чтобы его судили в суде по делам несовершеннолетних, потому что это изменить тяжесть наказания.