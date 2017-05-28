Лосенок погиб в разрушительном ДТП под Петерургом

Утром 2 июня звереныш выбежал на дорогу и угодил сразу под два автомобиля, которые в итоге сильно пострадали. Об аварии очевидцы написали в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел неподалеку от Санкт-Петербурга на трассе "Сортавала". Лосенок оказался на проезжей части во Всеволжском районе - рядом со съездом на Токсово. После столкновение с животным автомобиль Skoda лишился крыши с пассажирской стороны, а легковушка "ВАЗ" перевернулась. В столь разрушительном ДТП погиб только лесной житель - оба водителя выжили. Транспортным средствам требует внушительный ремонт.

В комментариях многие пользователи огорчились из-за происшествия. В частности, смертью молодого лося. Один них добавил, что примерно в том же месте пострадал ещё один лось - его около часу ночи сбила "Газель".