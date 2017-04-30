«Русская рулетка»: жительница Сургута купила минеральную воду и получила отравление щелочью

Бутылку с водой BonAqua девушка купила в одном из магазинов Кургана, подозрений по внешнему виду «минералка» не вызывала. После первого глотка она почувствовала тошноту и жжение, врачи диагностировали отравление щелочью.

Как сообщается, в Кургане девушка вместо утоления жажды получила отравление. В одном из магазинов она купила бутилированную воду от известной фирмы. По внешнему виду бутылка и жидкость в ней не вызывали подозрений. Едва ли кто-то будет подозревать, что в минеральной воде может быть яд.

Сделав первый глоток, девушка сразу же почувствовала что-то неладное. У нее стало жечь в горле, позже появилась тошнота. Изо рта пошла кровь и нее «перехватило дыхание». Девушка сразу же отправилась в больницу. Врачи установили, что она отравилась ядовитой водой. Экспертиза показала, что в воде было высокое содержание щелочи. У девушки было отравление средней тяжести. Отмечается, что отравление было непреднамеренным, девушка просто хотела пить и купила бутылку минеральной воды. В магазине слушать претензии девушки отказываются, ведь у нее не осталось чека.

Производители отрицают свою вину, говоря о том, что все бутылки проходят проверки и жалоб на подобное отравление больше ни от кого не поступало. В полиции возбуждать уголовное дело отказались. Как уже отметили в Сети, теперь каждый россиянин, решивший попить воды из бутылки, становится безвольным участником «русской рулетки».