В Китае засняли на видео падение гигантского яркого метеорита

Падение крупного метеорита случилось 1 июня, его могли наблюдать жители юго-западной части КНР. Входящий в атмосферу «огненный булыжник» озарил ночное небо мощной световой вспышкой.

Происходящее на видео успел заснять один из очевидцев. На кадрах, которые местные житель опубликовал в Сети, видно, как в небе появляется яркая вспышка. Затем она становится еще более яркой, и весь гигантский метеорит сгорает буквально за долю секунды. Вспышка была очень мощной, но продлилась очень мало. Весь ролик длится всего 9 секунд, однако и этого времени достаточно, чтобы увидеть очень необычный объект.

Увидеть метеорит смогли жители провинции Юнань, в городе Джингхонг. Ролик активно распространяется по Сети. Многие пользователи назвали зрелище «пугающим и завораживающим». Пока не известно, попали ли на Землю обломки метеорита или же он сгорел полностью. Эксперты и просто любопытные пользователи уже решили, что нужно найти возможные остатки метеорита.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0