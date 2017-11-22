ФСБ задержала в Москве убийцу Деда Хасана

Сотрудникам спецслужбы удалось схватить мужчину, которого подозревают в ликвидации криминального авторитета Аслана Усояна. Об этом пишет Telegram-канал Mash по информации собственных источников.

Известного Деда Хасана некий киллер убил в 2013 году выстрелом из снайперской винтовки. В результате покушения, авторитет погиб от пули рядом с рестораном в центре столицы. Как писали тогда СМИ, стрельба велась из здания через улицу. Исполнитель успел сбежать до поимки правоохранителями.

Теперь же силовики ФСБ поймали предполагаемого убийцу. Задержанный - Талыбханды Гаджибаба 36-ти лет, родившийся в Азербаджане. По данным источников, подозреваемый долгое время жил в северо-западной части Москвы и общался по телефону через казахских операторов.

Правоохранители выяснили, что Талыбханды Гаджибаба является "вором в законе". По версии следствия, приказ убить Деда Хасана поступил от другого авторитета - Ровшана Ленкоранского. Сейчас его уже нет в живых.