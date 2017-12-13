В Тольятти в супермаркете местный житель обнаружил червей в сушеных окунях

Житель Тольятти заявил в Сети, что продукция одного местного супермаркета нарушает все нормы качества. Сушеные окуни, купленные им, оказались с червями внутри, как сообщает HotGeo.

Аноним выставил в Сети снимки, наглядно демонстрирующие опасность приобретения рыбы в непроверенном месте. С браком жителю Тольятти попались сушёные окуни. Они имели свежий вид, а повреждения на чешуе отсутствовали. Однако когда мужчина дома начал чистить рыбу, то обнаружил внутри множество червей. Поражённый пользователь Сети призвал людей быть внимательнее при покупке чего-либо.

Большинство комментаторов удивились, почему мужчина вообще решился брать сушеную рыбу в такое время. Люди подчеркнули, что это очень опасно, продукт легко портится, поэтому там бывает много паразитов, за которыми продавцам уследить сложно.