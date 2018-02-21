В Украине поток фекалий грозит испортить наследие ЮНЕСКО

В Запорожской области без отводного коллектора токсичные нечистоты заливают лес в сотнях метров от национального заповедника "Каменная могила". Об этом уведомляют украинские СМИ.

Неподалеку от города Мелитополь неизвестные собиратели металла стащили конструкцию, которая отводила канализацию от поселка Мирный. В итоге огромный поток фекалий вырывается наружу и затапливает близлежащие леса. Из-за отравленной почвы некоторые деревья уже начали портиться. Сточные воды собрались в систему зловонных озер, которые вместе занимают сотни квадратных метров.

Более того, поток продолжает захватывать новые территории. Всего сотни метров отделяют его от "Каменной могилы". Совсем скоро фекалии могут существенно испортить наследие ЮНЕСКО в Украине. Фекалии грозят нанести непоправимый вред экосистеме заповедника и уж наверняка отпугнут туристов.

Глава администрации Мелитопольского района заявил, что в 2018 году областные власти выделяли из экофонда 500 тысяч гривен на реконструкцию системы очистки сточных вод. Изначально планировалось установить комплекс мощностью 1000 кубометров\сутки, однако руководитель Мирного предложил снизить её до 500 кубических метров. Журналисты ТСН сообщают, что председатель поселкового совета на связь не выходит. В связи с этим его подчиненные вызвали на помощь полицию.