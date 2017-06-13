Пожарные полгода тушили самый страшный природный пожар в Калифорнии

1 июня в американском национальном заповеднике Лос-Падрес окончательно побороли масштабный катаклизм, получивший название "Томас". Об успехе отчиталась охранная служба природоохранного учреждения.

Самый страшный природный пожар в истории штата Калифорния начался 4 декабря прошлого года в южном округе Вентура и вскоре распространился на округ Санта-Барбара. Его размах достиг 1140 квадратных метров. В зоне разрушительного действия пламени сгорела тысяча жилых домов и хозяйственных построек. Погибли два человека.

Порядка 8 тысяч пожарных полгода тушили "Томас" самыми разными средствами. Один из них скончался. В итоге пламя удалось остановить 12 января. До конца весны огнеборцы продолжали гасить оставшиеся очаги, пока не ликвидировали последний. В настоящий момент МЧС США прилагает усилия для восстановления пострадавшей инфраструктуры региона и устранения следов пожара.

Американские СМИ отмечают, что до "Томаса" самым крупным в Калифорнии был пожар, возникший в 2003 году у Сан-Диего. Из-за происшествия умерли 15 человек. При этом пожар уступал "Томасу" в площади на 500 квадратных метров.