"Помогал тушить": мать оправдала сбежавшего аниматора "Гравитации"

1 июня в Сети появилось видео из иркутского торгово-развлекательного комплекса "КомсоМОЛЛ", где во время пожара сотрудники, якобы, оставили детей. Анна Дейдека разместила в Instagram пост, в котором объяснила действия своего 16-летнего сына Данила.

На опубликованной видеозаписи видно, как один из аниматоров сбежал за дверь вскоре после взрыва. Общественность начала осуждать сотрудника, который, предположительно, бросил детей в опасной ситуации. Однако Анна Дейдека утверждает, что по Сети распространяется неполная версия видео.

Женщина призвала россиян искать продолжение записи. Там видно, что молодой работник "Гравитации" в горящей футболке выбегает из зала, но потом возвращается уже без поврежденной одежды и участвует в ликвидации угрозы. По словам матери, подросток на несколько секунд забежал в подсобку, а после "помогал тушить пожар" при помощи реактивов. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов сразу же задержали Данила и даже не обеспечили медицинскую помощь.

Анна самостоятельно обработала сыну раны уже в СИЗО. В связи с произошедшим иркутянка призывает пользователей не верить вырванным из контекста фрагментам и быть справедливыми даже в условиях подобных инцидентов, где пострадали дети.



