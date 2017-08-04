В Москве произошло нападение на мужчину: для поимки преступника был объявлен план "Перехват"

В Таганском районе Москвы стало известно о ножевом нападении на мужчину группой неизвестных.

После ранения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Hyundai белого цвета. После объявления плана «Перехват» представители правопорядка задержали одного из подозреваемых. Известно, что жертва нападения была госпитализирована, новостей о его состоянии не поступало.

Ранее сообщалось о преступлении в Железногорске. Местный житель написал заявление, в котором обвиняет двух водителей службы такси за избиение и ограбление во время поездки домой. Известно, что преступники были задержаны полицейскими и в итоге арестованы.

Их ожидает судебное заседание, в ходе которого при подтверждении их вины мужчины могут оказаться за решёткой на срок от трёх до восьми лет.